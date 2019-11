Mario Mandzukic è pronto a lasciare la Juventus già nel calciomercato di gennaio, ma per lui la pista Manchester United si sta chiudendo.

Sembra ormai chiudersi la pista che porta allo United, almeno nel calciomercato Juventus di gennaio, per Mario Mandzukic. Per una porta che si chiude, però, ce n’è un’altra che si apre, o almeno potenzialmente sembrerebbe essere così. Si tratta di quella che porta al Perth, in Australia, formazione che ha già provato ad acquistare Zlatan Ibrahimovic senza riuscirci.

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: nuova pista estera

Al momento rimane un’ipotesi piuttosto remota dal momento che il ragazzo ha già più volte rifiutato queste piste che, secondo la sua opinione e quella del suo agente, sono considerate troppo poco competitive, nonostante magari un buon ingaggio.

L’attaccante croato ex Bayern Monaco, infatti, si sente ancora molto competitivo e vuole essere protagonista in un campionato europeo importante, magari andandosi a giocare la Champions Leaugue o l’Europa League. Insomma, vuole competizione vera.

