Cuadradro rinnova, Calciomercato Juventus: accordo vicino

Juan Manuel Cuadrado sta per rinnovare il proprio contratto con i bianconeri? Calciomercato Juventus: è in scadenza il 30 giugno 2020, i dettagli.

Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2020 ma, dopo un’estate in cui sembrava sostanzialmente la pedina di scambio per tantissime trattative che alla fine non sono andate in porto, settimana dopo settimana il colombiano è diventato sempre più imprescindibile per la nuova Juventus targata Maurizio Sarri. Adesso il prolungamento di contratto con adeguamento di stipendio sembra essere una priorità per la società di Corso Galileo Ferraris.

Cuadrado rinnova? Calciomercato Juventus: dettagli e cifre

Al momento l’idea sarebbe quella di proporre almeno un biennale a Cuadrado con un aumento di ingaggio dagli attuali circa 3,5 milioni di euro almeno a 4,5 milioni di euro più bonus.

Una cifra importante ma che testimonia quanto il ragazzo, non solo nel ruolo di esterno d’attacco ma terzino, sia diventato fondamentale per Sarri nell’economia del suo gioco.

