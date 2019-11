Lokomotiv Juventus formazioni ufficiali: Sarri sorprende tutti

Le formazioni ufficiali di Lokomotiv Juventus sorprendono un po’ tutti con due scelte di Maurizio Sarri che non ci si sarebbe mai aspettati. Sarà titolare a destra Danilo e non Mattia De Sciglio, mentre a centrocampo ci sarà titolare dal primo minuto Adrien Rabiot e non Blaise Matuidi.

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-1-1): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Krychowiak, Barinov, Joao Mario; Miranchuk; Eder. All. Semin

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Ronaldo. All. Sarri

