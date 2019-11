Sarri, Juventus Milan: “Ronaldo è in dubbio per domani”

Alla vigilia di Juventus Milan ha parlato il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri, che ha analizzato il match di domani contro i rossoneri.

Archiviata la vittoria in Champions League contro il Lokomotiv Mosca, la Juventus si riconcentra sul campionato. I bianconeri domani ospiteranno il Milan nella sfida che chiuderà il programma della dodicesima giornata di Serie A. Ad analizzare il match contro i rossoneri è stato il tecnico Maurizio Sarri nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Sarri, Juventus Milan: le parole di Sarri in conferenza

L’argomento principale non potevano non essere le condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo: “Non ha nulla di particolare, ma il ginocchio lo squilibra un po’ durante la corsa. Nulla di grave, ma vedremo oggi e domani come sta. De Ligt? Anche lui è da valutare“.

Sarri si è soffermato anche sull’importanza di Bonucci, sottolineando come il difensore, uno degli ex della partita, sia a dir poco fondamentale nello scacchiere tattico della Juventus. Due battute anche su chi potrebbe giocare da trequartista: “Douglas Costa può senza alcun dubbio fare quel ruolo. Abbiamo bisogno di un giocatore che dia equilibrio. Ramsey lo fa molto bene. Lui è un giocatore moderno. Non vanno però sottovalutate, soprattutto dal punto di vista tattico, le prestazioni offerte da Bernardeschi“. Insomma, in tre per una maglia.

