Inter Verona diretta streaming: come vedere la partita online

Come vedere Inter Verona in diretta tv e streaming live: ecco tutte le info utili per seguire la partita online ed in televisione dei nerazzurri.

La partita, anticipo di Serie A, Inter Verona sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Serie A, numero 203, e Sky Calcio, al numero 251. Per tutti coloro che invece vorranno vederla in streaming, basterà aprire Sky Go, il servizio del satellite di Murdoch riservato agli abbonati. Per tutti coloro che, invece, non lo possiedono, il match si potrà seguire su Now Tv pagando al momento il ticket della prenotazione.

Inter Verona streaming: diretta tv e online

I nerazzurri di Antonio Conte dopo il ko in rimonta davvero deludente contro il Borussia Dortmund sono chiamati a ripartire anche in campionato dove li attende il Verona che non se la sta passando benissimo ma che, allo stesso tempo, proverà a dare filo da torcere alla formazione di casa.

Il pubblico di San Siro proverà quindi a spingere i ragazzi verso un successo che sarà importante non solo per la classifica ma anche e soprattutto per il morale e la mente della squadra milanese che, ultimamente, sta inanellando una preoccupante serie di risultati negativi e prestazioni poco convincenti.

