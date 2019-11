Zaniolo, la Juventus pensa all’assalto: pronta una super offerta

Zaniolo è sempre nei pensieri della Juventus. I bianconeri starebbero preparando un’offerta importante per la prossima estate.

Nicolò Zaniolo è ormai una delle stelle e delle certezze del campionato di Serie A. Il giocatore della Roma accende i desideri di molti top club europei e tra questi c’è senza alcun dubbio anche la Juventus. I bianconeri sono da tempo sulle tracce del classe ’99. I primi contatti ci sarebbero già stati, ma il rinnovo con i giallorossi ha senza alcun dubbio un po’ raffreddato la pista. Tutto però potrebbe riaccendersi la prossima estate.

Zaniolo, la Juventus prepara una grande offerta

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto ben oltre i 40 milioni di euro per riuscire a portarsi a casa Zaniolo. Difficile a oggi sapere la cifra, ma la Juventus avrebbe in mente un piano e una strategia ben precisa: quella di portare in quel di Torino i giocatori più talentuosi del nostro campionato. E il 20enne della Roma è sicuramente tra questi.

Ovviamente bisognerà fare i conti con la volontà della società capitolini. Infatti il buon Nicolò, dopo un periodo difficile, sembra aver raggiunto la giusta maturità. Non sembra esserci alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative e di lasciarlo partire, ma la Juventus prepara l’assalto. Insomma, si aspetta davvero un estate di fuoco sul fronte Zaniolo.

