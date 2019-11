Calciomercato Juventus, per Rakitic c’è l’ostacolo ingaggio

Rakitic è da tempo un pallino della Juventus. La trattativa però potrebbe arenarsi a causa di un ostacolo importante: l’ingaggio.

Innesti che possano aumentare e far crescere il livello della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Uno dei nomi più caldi in casa Juventus è senza alcun dubbio quello di Ivan Rakitic. Il croato sembra esser destinato a lasciare il Barcellona, in cui è sempre più ai margini del progetto. Ed ecco che il giocatore dei catalani sarebbe alla ricerca di un club in grado di garantirgli un maggiore minutaggio. In ballo c’è tra l’altro anche la convocazione ai prossimi Europei.

Rakitic, per la Juventus c’è il nodo ingaggio

La Juventus, nonostante le smentite di rito degli scorsi mesi, starebbe monitorando con attenzione la situazione di Rakitic. L’ex Siviglia potrebbe essere il nome giusto per rinforzare il centrocampo e per sostituire il partente Emre Can, che andrà via nella sessione di mercato di gennaio.

Ma, secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa spagnola, però, ci sarebbe un grande ostacolo, ossia l’ingaggio. Infatti i ben otto milioni di euro percepiti da Rakitic sarebbero ritenuti eccessivi dalla società bianconera. Potrebbe essere questo il motivo che bloccherebbe l’eventuale buon esito della trattativa. I prossimi due mesi saranno comunque quelli decisivi.

