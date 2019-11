Calciomercato Juventus, quanta concorrenza per Dani Olmo

Dani Olmo è uno dei tanti nomi finiti sul taccuino della Juventus. I bianconeri devono però fare i conti con una nutrita concorrenza.

Dani Olmo è uno dei giocatori più interessanti che si stanno mettendo in mostra in questo ultimo periodo. Il giovane spagnolo, scuola Barcellona e di proprietà della Dinamo Zagabria, sta dimostrando tutte le sue qualità soprattutto in Champions League. Su di lui hanno messo gli occhi tanti club, tra cui anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, per Dani Olmo c’è anche il City

I bianconeri però, come è normale che sia, devono fare i conti con una nutrita concorrenza. La più acerrima rivale per i bianconeri per la corsa a Dani Olmo sembrerebbe essere il Manchester City. Infatti, secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo ‘Don Balon’, gli inglesi sarebbero pronti a offrire i 40 milioni di euro richiesti dalla Dinamo Zagabria.

Insomma, la Juventus rischia davvero di vedere sfumare un obiettivo. Non resta che aspettare l’evoluzione della situazione, ma la sensazione è che per il capitano dell’Under 21 spagnola possa scatenarsi una vera e propria asta di mercato. D’altronde i sei gol già realizzati in questa stagione non possono certo lasciare indifferenti.

