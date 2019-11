Infortunio Pjanic, ecco quanto starà fuori!

L’infortunio Pjanic ha messo in soggezione la Juventus e anche la tifoseria bianconera. Il calciatore era stato costretto a uscire anzitempo dalla sfida contro l’Italia con la sua Bosnia.

Il calciatore per fortuna non ha gravi problemi. Gli esami strumentali effettuati presso il J Medical hanno escluso qualsiasi tipo di lesione muscolare. Si parla dunque di solo un affaticamento all’adduttore destro, che comunque impone di fare attenzione visto che è un problema già accusato da Mira non molto tempo fa.

Infortunio Pjanic, la scelta di Sarri

Nonostante l’infortunio Pjanic sia molto meno grave del previsto Maurizio Sarri potrebbe decidere di non rischiarlo in vista della gara contro l’Atalanta che si disputerà sabato 23 novembre alle ore 15.00. Il calciatore bosniaco potrebbe essere risparmiato con l’utilizzo di uno tra Emre Can e Rodrigo Bentancur davanti alla difesa.

