Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ecco il rinnovo di Cuadrado

La notizia era nell’aria da un po’, ma ora è arrivata l’ufficialità: Cuadrado ha rinnovato il suo contratto con la Juventus.

Dopo Leonardo Bonucci, altro importante rinnovo in casa Juventus. A prolungare il suo legame con la squadra bianconera stavolta è stato Juan Cuadrado, che ha rinnovato fino al 2022. La notizia della firma del colombiano era nell’aria già da un po’ di tempo, ma ora è arrivata la tanto attesa e sospirata ufficialità. Ad annunciarlo è stata la stessa società piemontese con un lungo comunicato, apparso sul sito ufficiale.

Calciomercato Juventus, ecco il rinnovo di Cuadrado

“È arrivato alla Juventus da attaccante esterno, ma poi ha proseguito la sua avventura come il più eclettico dei “jolly” e ora si sta affermando da terzino dirompente. Juan Cuadrado è una gioia per gli occhi dei tifosi bianconeri, ovunque si piazzi in campo. E lo sarà ancora fino al 2022, anno fino al quale ha prolungato il suo rapporto con i bianconeri“, questo l’annuncio del rinnovo di Cuadrado.

La Vecchia Signora ha poi voluto ripercorrere la storia del colombiano a Torino, soffermandosi sui suoi gol, su numeri e su statistiche senza alcun dubbio importanti. Ciò che conta però è il futuro. Un futuro che, fino al 2022, sarà in bianconero.

