Paratici: “Non siamo preoccupati. Ronaldo? Vi dico che…”

Presente in quel di Milano in occasione del Gran Galà del Calcio AIC, Fabio Paratici, il direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Queste le sue parole ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’: “Non siamo preoccupati del sorpasso dell’Inter. Siamo a dicembre e ci siamo alternati in vetta. È già capitato di non esser primi in questo momento del campionato e poi abbiamo vinto. Dybala? Si tratta del nostro numero dieci e non può che essere un grande giocatore“.

Juventus, le parole di Fabio Paratici

Paratici si è concesso anche due battute sull’assegnazione del Pallone d’Oro, vinto da Lionel Messi, che ha battuto proprio Cristiano Ronaldo: “L’abbiamo sempre detto: pensiamo che meritasse di vincerlo Cristiano Ronaldo. Momento difficile per CR7? A me non sembra. Come sapete è stato fuori per un periodo e dobbiamo ringraziarlo perché si è sempre messo a disposizione del mister, anche in una condizione fisica non ottimale e non perfetta. Non si è potuto allenare per un piccolo periodo e quindi penso che sia normale che abbia alcuni momenti di non perfetta forma“.

