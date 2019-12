Igli Tare ha parlato a pochissimi minuti dal calcio d’inizio di Lazio Juventus: ecco le sue parole ai microfoni di DAZN. Il dirigente carica la squadra.

Ecco le prole di Tare prima di Lazio Juventus:

“Io penso che i tabù sono fatti per essere buttati via. Come abbiamo vinto a MIlano dopo 30 anni possiamo vincere in casa contro la Juventus perchè stiamo in un buon momento, la classifica ci permette di pensare in grande.”

Sullo stato di forma e sul mercato:

“Ci viene voglia di colmare il gap se si vince, poi tutto il resto è storia. Ma vincere aiuta a vincere.”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK