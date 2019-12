Leverkusen Juventus, Buffon infuriato con Sarri

In Leverkusen Juventus c’è una grande sorpresa di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero infatti ha deciso di affidare la fascia da capitano a Miralem Pjanic e non a Gigi Buffon. Il portierone, tornato in estate, aveva già lasciato la fascia a Leonardo Bonucci di fatto capitano della Vecchia Signora da quando si è infortunato Giorgio Chiellini. Di fronte alla presenza di tanti giovanotti infatti non ci si aspettava di vedere capitano proprio il bosniaco, arrivato a Torino solo nel 2016. Non è però da escludere che sia stato lo stesso Gigi a scegliere questo basso profilo.

