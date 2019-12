Juventus Udinese probabili formazioni, sorpresa in attacco

Juventus Udinese probabili formazioni, andiamo a vedere quali potrebbero essere gli schieramenti con i bianconeri pronti a regalare delle sorprese.

Ecco i possibili schieramenti del match con la sorpresa finalmente del tridente offensivo:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Alex Sandro, de Ligt, Bonucci, Danilo; Matuidi, Bentancur, Rabiot; Dybala; Ronaldo, Higuain.

Udinese (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, De Maio; ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna.

Juventus Udinese probabili formazioni, funzionerà la scelta?

La possibilità delle probabili formazioni di Juventus Udinese porta a delle idee importanti per l’attacco. Per la prima volta Maurizio Sarri potrebbe decidere di schierare titolari davanti i fantastici tre senza avere la solita paura di giocare con tre punte che lo ha colto in tutto l’inizio di stagione. La meravigliosa prova degli ultimi 20 minuti a Leverkusen ha cambiato probabilmente il corso della stagione.

