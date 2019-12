Il futuro di Mandzukic al momento sembra essere un vero e proprio rebus. Il croato avrebbe però preso una decisione importante.

Sono tanti i nodi da sciogliere in casa Juventus in vista del mercato di gennaio. Uno di questi è senza alcun dubbio la situazione di Mario Mandzukic. Il croato ormai sta vivendo da vero e proprio separato in casa e un suo addio a gennaio appare la soluzione più probabile. Al momento però non sarebbero arrivate offerte consone e in grado di soddisfare le richieste della Juventus.

Leggi anche -> Calciomercato Juventus, tutto in stallo per Mandzukic

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: il croato ha deciso

Negli ultimi giorni sarebbe rispuntata l’ipotesi Milan, in quanto i rossoneri sarebbero alla ricerca di una punta. Mandzukic però non sembra essere attratto e attirato dall’ipotesi rossonera. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘Daily Mail’, nonostante su di lui ci sia anche il Manchester United, il buon Mario punterebbe soltanto a un ritorno in Bundesliga. Questo però al momento apparirebbe difficile. Il Bayern Monaco non sarebbe convintissimo, mentre il Borussia Dortmund non sarebbe in grado di soddisfare la richiesta della Juventus. I gialloneri non intenderebbero infatti andare oltre gli otto milioni di euro. Insomma, il rebus è ancora tutto da risolvere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK