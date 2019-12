Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus. Per l’attaccante argentino ci sarebbe l’interesse di alcune squadre francesi.

Anche in vista della sfida in programma domani contro la Sampdoria in casa Juventus, sarà ballottaggio tra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. I due argentini si contenderanno il posto da partner offensivo di Cristiano Ronaldo. Il Pipita, dopo la panchina contro la Lazio, stavolta sembra essere favorito per una maglia da titolare. Nonostante ciò e nonostante una fiducia finalmente ritrovata, il suo futuro è tutto da decidere.

Calciomercato Juventus, sirene francesi per Higuain

Le trattative per il rinnovo sarebbero già partite, ma gli ostacoli sarebbero davvero tanti. Ed è per questo che l’addio non è un’ipotesi da escludere totalmente. Nel caso in cui non dovesse arrivare il prolungamento, la Juventus potrebbe valutare di cedere l’ex Milan e Chelsea.

Ed ecco che, secondo alcune voci provenienti dall’Argentina, tra le pretendenti per Higuain ci sarebbero due squadre francesi, ossia il Marsiglia e il Paris Saint-Germain. L’argentino avrebbe però dato priorità alla permanenza alla Juventus. Tutto dipenderà quindi dalle trattative con la società bianconera. I prossimi mesi dunque saranno senza alcun dubbio quelli decisivi. La situazione non è ancora totalmente chiara e ha degli aspetti e dei nodi da sciogliere.

