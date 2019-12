Calciomercato Juve, Khedira saluta a gennaio?

Calciomercato Juve, Sami Khedira saluta i bianconeri già a gennaio? Il centrocampista, oggi infortunato, potrebbe lasciare Torino in inverno.

Sami Khedira è pronto a dire addio alla Juventus già in questa sessione di calciomercato Juve a gennaio? Stando alle ultimissime news sembra che i Los Angeles Galaxy, compagine militante in MLS, vogliano davvero fare sul serio per lui e portarlo negli USA.

I bianconeri al momento considerano il tedesco incedibile dal momento che numericamente il centrocampo al momento non può prevedere cessioni senza prima un ingresso, tuttavia davanti ad un’offerta economica allettante sia per il giocatore sia per il club potrebbero essere fatte eccezioni.

Calciomercato Juve, Khedira in MLS: i dettagli

Ricordiamo che al momento l’ex mediano e metronomo del Real Madrid è ai box dopo l’operazione al ginocchio patita nel mese scorso e ne avrà almeno fino a febbraio o marzo: fino a quel momento difficilmente rivedremo Khedira in panchina ma, allo stesso tempo, non è da escludere una sua cessione.

Insomma, potrebbe cercare di proseguire il suo periodo di riabilitazione anche lontano da Torino. Il problema, tuttavia, rimane legato all’ingaggio: il tedesco chiede non meno di 8 milioni di euro per liberarsi mentre la Juve almeno 5 per lasciarlo partire.

