Calciomercato Juventus: sembra raffreddarsi l’asse con il Psg, che vede protagonisti Emre Can e Paredes: ecco la situazione.

Affari sull’asse Torino-Parigi. Potrebbe essere riassunta così la trattativa in corso tra Juventus e Paris Saint-Germain. I protagonisti sono Emre Can e Paredes. Le problematiche però sarebbero legate alle valutazioni dei due giocatori.

Calciomercato, si raffredda l’asse con il Psg

Infatti, come rivelato e riportato da ‘Il Corriere di Torino’, il tutto sarebbe bloccato perché il Psg valuterebbe Paredes una decina di milioni in più rispetto a Emre Can. Ed è per questo che la società transalpina vorrebbe aggiungere alla trattativa anche Mattia De Sciglio. La risposta della Juventus sarebbe però stata negativa. I bianconeri preferirebbero infatti uno scambio alla pari.

I francesi però sono da tempo interessati al terzino. Probabilmente le due trattative potrebbero svolgersi su due binari separati. O quantomeno questo sarebbe la richiesta della società piemontese, che avrebbe aperto, sempre secondo quanto svelato dal quotidiano, all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Insomma, i tasselli che dovrebbero incastrarsi sono davvero tanti. Ed è per questo che l’asse tra Torino e Parigi al momento pare essersi un po’ raffreddato.

