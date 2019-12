Emerson Palmieri alla Juventus, Calciomercato: il terzino già vicino in passato

Emerson Palmieri è uno dei nomi individuati dalla Juventus per il mercato di gennaio. L’italo-brasiliano già in passato è stato a un passo.

Il mercato di gennaio per la Juventus potrebbe essere caratterizzato, oltre che da alcune cessioni, necessarie per sfoltire la rosa, anche dalla ricerca di un terzino. Sembra infatti essere questa la zona del campo in cui i bianconeri sembrano avere le maggiori lacune. Uno dei nomi su cui i piemontesi avrebbero messo gli occhi sarebbe quello di Emerson Palmieri.

La Juventus dovrà però fare in questo caso i conti con la volontà del Chelsea, proprietario del cartellino dell’italo-brasiliano. I londinesi infatti non sembrano essere intenzionati a cedere l’ex Roma, per di più nel mercato di gennaio. La prossima estate l’affare potrebbe essere più fattibile, ma gli inglesi starebbero comunque pensando a blindare il 25enne con un rinnovo del contratto.

Eppure Emerson Palmieri è stato a un passo dall’approdare in quel di Torino già in passato. Era il 2017 e la fumata era praticamente dietro l’angolo. Il tutto però è stato bloccato a causa dell‘infortunio al legamento crociato, che l’ha poi tenuto lontano dai campi per sei mesi. Questa volta sarà quella buona?

