Pep Guardiola alla Juventus? Il tecnico catalano continua ad essere un obiettivo dei bianconeri per il futuro. Staremo a vedere cosa accadrà.

Il Ceo del Manchester City Ferran Soriano ha parlato in conferenza stampa direttamente da Dubai: “Pep Guardiola ha detto tante volte che il suo contratto copre sia questa che la prossima stagione. Non ci sono discussioni su questo. Resterà qui e andrà via solo a tempo debito. Noi sopravviveremo. Ha più volte detto che non lascerà i Citizens“.

Guardiola alla Juventus? Soriano: “Al City fino al 2021”

Pep Guardiola alla Juventus potrà diventare realtà non tra molto tempo. Il tecnico era stato davvero molto vicino ai bianconeri già in estate quando si parlava di lui come possibile erede di Massimiliano Allegri. Un accordo saltato per questione di dettagli.

Così secondo quanto abbiamo raccolto in esclusiva nei mesi pare che davvero ci fosse convinzione da parte della società di poter arrivare a lui e che la scelta di Maurizio Sarri fosse una sorta di ripiego. Staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi mesi e se ci sarà la possibilità di trasformare quella che al momento è un’indiscrezione molto forte ormai da tempo.

