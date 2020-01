Jorginho alla Juventus, Calciomercato: Sarri è disposto a tutto

Per portare Jorginho alla Juventus Maurizio Sarri è disposto a tutto, anche a sacrificare un neo acquisto di quest’anno che tornerebbe in Premier League.

Maurizio Sarri vorrebbe rinforzare ulteriormente il centrocampo della Juventus e per farlo potrebbe avere a disposizione un grande regista che è considerato da tutti un suo vero e proprio pupillo dal momento che lo ha fatto letteralmente esplodere al Napoli: stiamo parlando di Jorginho.

Per arrivare al talentuosissimo brasiliano in forza quest’oggi al Chelsea, squadra allenata in passato proprio dal tecnico toscano, la Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto un altro giocatore di talento che, tuttavia, quest’anno sta deludendo parecchio: stiamo parlando di Aaron Ramsey.

L’ex giocatore dell’Arsenal, arrivato in estate a parametro zero dopo la fine del suo contratto con i Gunners, è sceso in campo soltanto 14 volte ed ha messo a segno 2 gol. Troppo poco per un ragazzo dal quale ci si aspettava molto, molto di più.

Per questo motivo Fabio Paratici, su suggerimento proprio del tecnico bianconero, sarebbe pronto a presentare un’offerta composta da circa 30 milioni di euro più il cartellino di Ramsey come contropartita tecnica. Il Chelsea accetterà o meno?

Jorginho alla Juventus, Calciomercato: Ramsey contropartita tecnica?

Al momento non è chiaro se ci sarà una trattativa vera e propria oppure se questo possibile affare riguardante Jorginho alla Juventus rimane soltanto un’ipotesi o poco più.

Quel che è certo è che Sarri vorrebbe nuovamente con sé uno dei giocatori che lui considera più forti ed imprescindibili per il suo gioco. Difficile, se non impossibile, che il ragazzo arrivi a gennaio a stagione in corso ma a giugno potrebbero esserci novità importanti in tal senso.

