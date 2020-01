Calciomercato Juventus, Marotta anticipa Paratici per Chong

Calciomercato Juventus, Beppe Marotta vuole anticipare Fabio Paratici per portare Chong del Manchester United all’Inter. La beffa è servita? Le ultime.

Tahith Chong del Manchester United è un grandissimo obiettivo di calciomercato Juventus dal momento che piace non solo per il suo enorme talento ma anche e soprattutto per il fatto che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2020. I bianconeri, però, non sono gli unici che hanno puntato dritto sul ragazzo: Fabio Paratici, infatti, deve fare i conti con la concorrenza di Beppe Marotta, con l’Inter che vira forte sul giovane che sta trovando un discreto spazio tra le fila di Solskjaer tra le fila dei Red Devils.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che riporta Calciomercato.it, i nerazzurri avrebbero già incontrato l’agente del ragazzo con cui avrebbero potuto già impostare delle basi per portare ad Appiano Gentile sotto la corte di Antonio Conte, ma ci riusciranno?

La Vecchia Signora lo segue già da molto tempo ed ha decisamente ritagliato un notevole vantaggio sugli avversari. Le alternative, però, sia per i bianconeri sia per i nerazzurri, le alternative non mancano affatto.

Calciomercato Juventus, Chong: l’Inter si inserisce

Non c’è soltanto Chong nei piani di calciomercato Juventus e in quelli dell’Inter: si potrebbero infatti accendere altri fuochi, altre sfide su altri tavoli: stiamo innanzitutto parlando di Amrabat del Verona, ma al momento questa rimane una pista piuttosto fredda per i bianconeri.

Chong, invece, è un giocatore che piace moltissimo, definito il “nuovo Pogba” ma, tuttavia, adesso potrebbe non arrivare più a Torino con tutta questa facilità. Marotta ci mette ancora una volta lo zampino.

