Video Gol Dybala Juventus Udinese: immediato raddoppio della squadra bianconera. A siglarlo l’argentino dagli undici metri. Clicca qui per vedere la rete.

26 minuti e la partita sembra, quantomeno sulla carta, già chiusa e in cassaforte. Il raddoppio della Juventus contro l’Udinese è stato a dir poco immediato. Dopo la firma di Gonzalo Higuain è arrivata quella di Paulo Dybala.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus Udinese, il gol di Higuain

Video Gol Dybala Juventus Udinese: la Joya di rigore

L’argentino ha realizzato con freddezza e cinismo un calcio di rigore. A conquistarlo è stato Federico Bernardeschi, bravo a incunearsi in area di rigore per poi esser messo giù da Nicolas. Di dubbi non possono davvero essercene. Per il resto a fare la differenza è stata la concentrazione dagli undici metri dell’ex Palermo. Per gli uomini di Sarri sembra tutto davvero fin troppo facile. Ci sarà un sussulto d’orgoglio friulano o la partita sarà ancora monotematica?

Una prima mezz’ora di grande livello della Juventus, con i suoi due attaccanti argentini che si sono presi prepotentemente la scena. Dybala e Higuain, in assenza di Cristiano Ronaldo, stanno dando risposte importanti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK