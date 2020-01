Inter, rigore per il Lecce (mani di Sensi) annullato dal VAR: dibattito social. Una situazione al limite ma l’arbitro è tornato sui suoi passi.

Una decisione che fa discutere, sui social è già polemica e c’è il dibattito tra chi pensa che era rigore chi reputa corretta la decisione di non assegnare la massima punizione. Andiamo con ordine. Ultimo minuto di recupero del primo tempo, il Lecce attacca in contropiede e su un colpo di testa in area di rigore la palla va contro la mano di Sensi. Nonostante i replay proposti da numerose angolature non si riesce a comprendere bene se la palla tocca in pieno la mano e se questa è staccata dalla gamba. Da regolamento sembra corretto non assegnare il rigore ma è anche vero che nel girone di andata è stata fatta tanta confusione nell’assegnazione dei rigori per fallo di mano. E non tutti hanno avuto la fortuna dell’Inter di questo pomeriggio.

#Inter #Notizie Moviola Lecce-Inter: fallo di mano di Sensi ‘cancellato’ al VAR, decisione corretta: Episodi da moviola in Lecce-Inter. Su tutti il fallo di mano di Sensi che Giacomelli prima punisce con il rigore, poi 'perdona' dopo l'on field review… https://t.co/1EdfUX0rC9 pic.twitter.com/bdWGPpp7X7 — sportlive (@sportli26181512) January 19, 2020

Inter, rigore non concesso al Lecce: i pareri sui social

Secondo il giornalista Tancredi Palmeri non ci sono dubbi: il rigore non andava assegnato.

Ma come si fa definire grigia la situazione del braccio di Sensi: braccio attaccato al corpo perfino in maniera innaturale pur di evitare il tocco, io veramente trasalisco quando sento giudizi simili — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 19, 2020

Non tutti la pensano allo stesso modo però

Rosso a Candreva negato, rigore contro revocato. E' un'Inter fortunata: contro la Juventus al Lecce venne assegnato un rigore decisivo per molto meno. — Graziano CarugoCampi (@CampiMinati) January 19, 2020

E chi invece pensa che il rigore non ci fosse, sperando sia da lezione per i tifosi interisti.

Visto l'episodio di Sensi in area Inter, identico ai millemila NON rigori reclamati a torto per De Ligt, si spera che i tifosi dell'Inter abbiano finalmente capito la regola sul fallo di mano in area di rigore.#LecceInter — il Senso Critico (@ilsensocritico) January 19, 2020

