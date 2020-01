Sarri: «Bernardeschi via dalla Juventus? Vi dico che penso della cosa…»

Maurizio Sarri ha espresso il suo giudizio sull’ipotetico addio di Bernardeschi nel mirino del Barcellona. Per il tecnico anche un giudizio sull’Inter…

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa per presentare come al solito il match del giorno dopo. Il tecnico bianconero ha affrontato diverse tematiche, ma su una in particolare è stato categorico. Ha ribadito che il calciomercato della Juventus è chiuso e che non si saranno altre operazioni. In primis un addio di Bernardeschi non è pertanto da prendere in considerazione.

Le parole di Sarri su Bernardeschi

«A me nessuno ha detto nulla, per me è una cosa che non esiste» ha tagliato corto Sarri sullo scambio con Rakitic del Barcellona. Già in estate, infatti, diversi rumor provenienti dalla Catalogna davano in dirittura d’arrivo uno scambio clamoroso. All’epoca toccò alla società smentire la cosa, adesso è il tecnico ad esporsi pubblicamente. Sebbene non stia trovando spazio, Bernardeschi resta uno degli elementi della Juventus di maggiore qualità e valore. Impossibile, pertanto, pensare di privarsene così a cuor leggero.

Il mercato… dell’altra squadra

Se il calciomercato della Juventus è chiuso, quello dell’Inter è più vivo che mai. Sarri, dopo aver parlato di Bernardeschi, mette un punto anche alle domande sui rivali dell’Inter. «Paura dei nerazzurri? Paura è una parola grossa – spiega -. Non seguo il nostro mercato figuriamoci il loro. Dobbiamo pensare a noi». Spazio anche per un pensiero sulla sfida dello. Stadium di inizio marzo. «Per me quella con la Roma in Coppa Italia è già una partita lontana. Le tabelle sono una delle più grosse cazzate del calcio». Così, insomma, ha parlato l’allenatore della Juventus prima della gara con il Parma di domani.

