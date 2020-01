Tonali alla Juventus, Calciomercato: Cellino chiude la porta?

Tonali è un nome che è sempre sul taccuino della Juventus. Il presidente del Brescia Cellino però non intende mollare la presa.

Tonali è una delle più grandi sorprese di questa stagione. Il centrocampista del Brescia sta senza alcun dubbio stupendo dubbi per qualità e personalità. Su di lui hanno messo gli occhi tantissimi club importanti e tra questi c’è anche la Juventus. Il presidente dei lombardi Cellino però sembra non voler mollare la presa.

“Il telefono non sta squillando per Tonali e io, da parte mia, non ho mai risposto per lui. Non ho mai ricevuto alcun tipo di offerta“, queste le parole del patron, rilasciate ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’. Dichiarazioni di circostanza o nuda e cruda verità? Difficile dirlo e saperlo. Ciò che è certo è che ogni discorso è rinviato alla prossima estate.

E in quel periodo infatti che i bianconeri potrebbero spingere definitivamente sull’acceleratore. Non vi sarebbe alcun dubbio infatti sul fatto che il gioiello del Brescia resti in cima alla lista dei desideri a centrocampo, insieme a Paul Pogba. Le cifre? Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’ la Juventus sarebbe pronta a stanziare un assegno da 50-55 milioni di euro, compresi i bonus. Un’offerta che potrebbe far vacillare le resistenze di Cellino e convincerlo a dire sì e a lasciare partire Tonali. Direzione Torino.

