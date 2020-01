Luca Pellegrini è stato vicinissimo al suo ritorno alla Juventus. Ecco che cosa è successo in questo calciomercato di gennaio.

Luca Pellegrini è uno dei giovani prospetti che, in questa stagione, più stanno stupendo per personalità, qualità e continuità. Il terzino, in forza al Cagliari, è però di proprietà della Juventus. E proprio i bianconeri avrebbero pensato a lui in questo calciomercato di gennaio, entrato oramai nella sua fase finale.

Pellegrini alla Juventus, Calciomercato: retroscena sul giovane terzino

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, il giocatore dei rossoblu sarebbe dovuto e potuto essere il rinforzo nel reparto terzini. La società bianconera avrebbe provato a convincere la dirigenza isolana, ottenendo così il rientro anticipato a Torino del classe ’99. Giulini però si sarebbe opposto categoricamente, in quanto il terzino è un vero e proprio pilastro dello scacchiere tattico di Maran.

Come detto, Luca Pellegrini si sta davvero ben comportando con la maglia del Cagliari. La Juventus avrebbe voluto farlo tornare alla base, ma l’operazione non sarebbe andata a buon fine. Da giugno però il 20enne dovrebbe indossare la maglia bianconera. E su questo non sembrano davvero esserci dubbi. Insomma, il suo sbarco a Torino è soltanto rimandato di qualche mese.

