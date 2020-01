Malore Castrovilli: ecco le ultime sulle condizioni del giocatore della Fiorentina, costretto ieri a lasciare il campo durante la sfida con il Genoa.

Era il minuto 65 di Fiorentina Genoa quando Gaetano Castrovilli è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a lasciare il campo. A fermare il giovane talento dei viola non è stato un problema muscolare o traumatico, ma un vero e proprio malore, che ha portato l’arbitro Orsato a interrompere il gioco per qualche minuto.

Malore Castrovilli, ecco le condizioni del giocatore viola

Giramenti di testa per il 22enne centrocampista, con Iachini che è stato costretto a sostituirlo. Il classe ’97 è stato poi immediatamente trasportato all’ospedale. In serata è poi arrivato il report sulle sue condizioni, postato dalla stessa Fiorentina sul proprio sito ufficiale: “La Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di uno stato di disorientamento occorso durante la gara contro il Genoa, a seguito di un traumatismo non rilevato durante le fasi di gioco. Castrovilli attualmente si trova ricoverato sotto osservazione presso l’ospedale Careggi e si prevede il suo rientro a casa nella giornata di domani”.

Insomma, il giocatore sarà tenuto sotto osservazione per qualche ora, ma le sue condizioni non sembrano fortunatamente destare particolari preoccupazioni. Ora resta però da capire se potrà tornare subito a disposizione di Iachini o se dovrà restare a riposo per qualche giorno.

