Calciomercato Juventus: in estate la società bianconera potrebbe provare a piazzare il grande colpo in entrata. Ecco le strategie.

Il calciomercato di gennaio è ormai finito definitivamente archivio. Più movimenti in uscita che in entrata per la Juventus. Il club piemontese ha infatti ceduto Mandzukic, Pjaca, Perin ed Emre Can, mentre, per quel che riguarda gli acquisti, si è assicurato Kulusevski in vista della prossima stagione. Molto probabilmente però in estate le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Juventus, in estate arriva un grande colpo

Infatti, come rivelato e riportato da ‘Calciomercato.com’, la Juventus potrebbe tentare il grande colpo nella prossima sessione di trattative. Un innesto importante e di top livello europeo. Un colpo alla Ronaldo e alla de Ligt giusto per capire. Insomma, un arrivo in grado di scaldare gli animi, di infiammare ancora una volta la piazza e di far sognare sempre di più i tifosi.

Resterebbero però da capire ancora gran parte dei dettagli, a partire dal reparto. Possibile che il colpaccio riguardi l’attacco, vista la situazione contrattuale di Paulo Dybala e l’età che avanza per Gonzalo Higuain. Ed ecco che il primo profilo che viene in mente è quello di Keylor Mbappè, che dovrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. E nei transalpini gioca anche quel Neymar, molto spesso accostato alla Vecchia Signora. Occhio però anche al centrocampo. E in questo caso i pensieri non possono non andare a Paul Pogba. Il suo ritorno è argomento di discussione da fin troppo tempo. Ma chissà che stavolta non possa essere quella buona. Insomma, nomi e idee che si intrecciano. La Juventus studia il colpo di teatro.

