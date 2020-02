Il noto giornalista Sandro Sabatini ha parlato del momento della Juventus, dicendo la sua sul paragone tra Sarri e Allegri.

La vittoria di ieri contro il Brescia ha, quantomeno in parte, portato un po’ di serenità in casa Juventus. A dire la sua sul momento bianconero è stato il noto giornalista Sandro Sabatini. Quest’ultimo, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, si è soffermato in primis su alcuni singoli: “De Ligt? E’ costato tanto, ma in prospettiva è un grande difensore. Emre Can? Dei centrocampisti per me era da podio. Higuain? Non ha le caratteristiche del centravanti che serve a Ronaldo, anche perché Dybala in area non entra più”.

Juventus, senti Sabatini: “Allegri meglio di Sarri”

Impossibile però per lui non parlare di Maurizio Sarri, nell’occhio del ciclone nell’ultimo periodo. E c’è stato anche modo per fare un paragone con Allegri: “Sarri è senza alcun dubbio un bravo allenatore, ma dato che nello sport si fa sempre il paragone con chi c’è stato prima, Allegri era più adatto per la Juve“.

Due battute infine anche su Pjanic, vittima dell’ennesimo infortunio e guaio fisico stagionale: “La sostituzione va studiata. Lui aveva chiesto di non giocare, perché non stava ancora bene. Non mi è sembrata una gestione perfetta”. Insomma, per il giornalista qualcosa in casa bianconera potrebbe e dovrebbe essere ancora sistemato.

