Spal Juventus Probabili Formazioni: Sarri pensa a due cambi

Spal Juventus Probabili Formazioni Serie A sabato 22 febbraio 2020 ore 18:00. Maurizio Sarri sta pensando a due cambi rispetto al Brescia.

Allo stadio Paolo Mazza alle ore 18:00 di sabato 22 febbraio 2020 si giocherà Spal Juventus, partita valida come anticipo della corrente giornata di Serie A 2019-2020. Non sarà, sulla carta, una sfida facile per i bianconeri dopo le numerose polemiche della settimana scorsa, con la presunta lite Pjanic-Sarri che impazza ed il tecnico dei bianconeri è sempre più in bilico per l’anno prossimo.

Non se la passa di certo meglio Di Biagio, subentrato da pochissimo a Leonardo Semplici esonerato dal club che aveva portato ad una doppia promozione e, fino all’anno scorso, era considerata una delle neopromosse più solide ed interessanti di tutto il panorama calcistico italiano. Qualcosa, però, quest’anno non ha proprio funzionato.

Ecco le probabili formazioni di Spal Juventus con cui i due allenatori dovrebbero giocare.

SPAL (4-3-3): Berisha, Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca, Missiroli, Valdifiori, Castro, Valoti, Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio.

JUVENTUS (4-3-3); Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Higuain, Ronaldo, Dybala.

Spal Juventus Probabili Formazioni: chi gioca?

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3 in cui Berisha sarà tra i pali, Cionek terzino destro, l’ex di turno Bonifazi accanto a Zukanovic in mezzo e Reca a completare il reparto. in mediana spazio a Missiroli, Valdifiori e Castro, con Valoti e Di Francesco esterni e Petagna punta centrale.

I bianconeri di Sarri, che dovrebbero cambiare almeno due undicesimi, daranno spazio al polacco Szczesny in porta, Cuadrado che tornerà a fare l’esterno basso di difesa, mentre dalla parte opposta fiducia ad Alex Sandro. In mezzo, invece, torna De Ligt accanto a Rugani, con Bonucci squalificato: Chiellini dovrebbe partire dalla panchina.

A centrocampo Pjanic dovrebbe essere ancora out per precauzione, con Ramsey e Rabiot interni e Bentancur in cabina di regia. In avanti, invece, dovrebbe tornare Cristiano Ronaldo con Higuain e Dybala nel tridente.

