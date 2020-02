Mbappé alla Juventus, Calciomercato: spunta una pretendente inglese

Mbappé alla Juventus? Stando alle ultimissime news di calciomercato sembrerebbe spuntare una nuova pretendente inglese per il talento del Psg. Lo scenario.

Kylian Mbappé è l’oggetto del desiderio di moltissime squadre, tra le quali spicca ovviamente la Juventus ma, stando alle ultimissime news di calciomercato, nelle ultimissime ore sembra spuntare una nuova pretendente inglese per il ragazzo fenomenale classe 1999 di proprietà del Paris Saint-Germain.

Anche quest’anno, infatti, il ragazzo continua a fare la differenza tra le fila dei parigini e anche con l’arrivo di Mauro Icardi il suo spazio non sembra essere diminuito, così come i gol che riesce a mettere a segno: 25 reti in 30 partite, conditi da qualcosa come 16 assist. Numeri a dir poco straordinari che lo consacrano come uno degli attaccanti più forti di tutto il campionato e che, per questo motivo, anche e soprattutto a livello internazionale sono davvero tantissimi i club che lo vogliono.

Mbappé alla Juventus, calciomercato: Manhester United alla finestra

Sono numeri davvero straordinari quelli di Mbappé che tuttavia potrebbe cambiare aria a fine stagione per cercare una nuova esperienza al di fuori della Ligue 1, dopo essere esploso giovanissimo al Monaco. La Juventus lo segue ma si tiene a debita distanza complice un prezzo del cartellino a dir poco enorme: 200 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra davvero importantissima che tuttavia vale il prezzo del biglietto.

Il Manchester United, però, negli ultimi giorni sembra essersi fatto avanti complice una rivoluzione in programma nella prossima stagione, a cominciare dall’allenatore che quasi sicuramente non sarà più Solskjaer. Mbappé potrebbe essere quel top player giovane, di talento ed in grado di fare la differenza in attacco da cui ripartire.

