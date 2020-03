Higuain lascia la Juventus, Calciomercato: l’Arsenal sull’argentino

La situazione di Gonzalo Higuain è in continua evoluzione. Quale sarà il futuro dell’attaccante argentino? L’Arsenal è su di lui.

Il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe essere uno degli argomenti più importanti del prossimo calciomercato. Il contratto dell’argentino scadrà nel giugno 2021. Quale sarà l’intenzione del club bianconero? L’intenzione sembrerebbe essere quella di rinnovargli il contratto, ma molto dipenderà dalle sue richieste economiche e di ingaggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Ronaldo stufo dei bianconeri?

Calciomercato Juventus, l’Arsenal su Higuain

Nel caso in cui non dovesse esser trovato un accordo, la cessione sarebbe un qualcosa di inevitabile. Ed ecco che, secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa britannica, sulle tracce dell’ex Milan e Chelsea ci sarebbe l‘Arsenal. I Gunners sarebbero alla ricerca di un centravanti a causa della possibile partenza di Aubameyang. Le cifre del possibile affare? Circa 30 milioni di euro. D’altronde è questo ciò che vorrebbe incassare la Vecchia Signora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, il Real Madrid punta de Ligt

Il futuro del buon Gonzalo potrebbe anche dipendere dalla volontà di Sarri. L’argentino è infatti un suo pupillo. Va però che il suo rendimento in questa stagione non è stato strepitoso. Insomma, tutto è ancora in bilico e da decidere. I prossimi mesi saranno senza alcun dubbio quelli più importanti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK