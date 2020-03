Calciomercato Juve, Paratici non molla un giovane talento del Lione

Rayan Cherki è il talento del Lione che sta infiammando il calciomercato Juve. Paratici lo segue: top in Youth League, bene anche tra i grandi.

Rayan Cherki sta infiammando il calciomercato Juve. Si tratta di un potenziale fenomeno francese in forza al Lione. Sta facendo benissimo sia tra i giovani che in prima squadra, al punto che Paratici lo annotato evidenziandolo in rosso. In Youth League contro l’Atalanta ha dimostrato di essere un autentico crack per la categoria, non solo perché ha segnato con caparbietà e un pizzico di fortuna il gol del 3-3 al 94′. In assoluto ha trascinato il suo Lione per tutto il tempo. A 16 anni e mezzo (ne compirà 17 ad agosto), Cherki ha infatti già collezionato 12 presenze in Ligue 1, riuscendo anche a segnare 3 gol e sfornare 2 assist in Coppa di Francia. Eì il più giovane giocatore della storia del Lione ad andare in gol in una competizione ufficiale (16 anni e 140 giorni) e il secondo a esordire in Champions (16 anni e 102 giorni).

Calciomercato Juve, concorrenza per Cherki

La Juventus è vigile su Cherki, oltre che su Houssem Aouar e Dembélé. I contatti vanno avanti da tempo. Il presidente Jean-Michel Aulas è però da sempre determinato a trattenere i propri gioielli fino al momento giusto per far fruttare al massimo i propri investimenti. La Juve in ogni caso c’è, così come anche Barcellona e Real Madrid. Perché se Aouar rappresenta qualcosa di più di una semplice alternativa sul mercato per il presente, Cherki è già uno degli obiettivi principali per il futuro e del calciomercato Juve.

