Calciomercato Juventus, la rivelazione di Rakitic

Calciomercato Juventus, Ivan Rakitic è uno dei centrocampisti più esperti e vincenti del panorama mondiale. Il croato è stato più volte accostato ai bianconeri nel corso dei mesi scorsi, anche perché il suo contratto con il Barcellona scade nel 2021 e al momento non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo.

Nato nel 1988, Rakitic ormai si avvia alla fase conclusiva della sua carriera, ma ha intenzione comunque di rimanere al top. Ci sono diversi club che sono interessati alle sue prestazioni, tra cui anche la Juventus e l’Inter, ma il giocatore pare avere però idee chiare sul suo futuro.

Rakitic vuole rimanere in Spagna

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, infatti, Rakitic non ha intenzione di abbandonare la Liga spagnola. E se non rimarrà al Barcellona, ha già una squadra preferita. Vale a dire il Siviglia, squadra nella quale il mediano ha giocato in passato per quattro stagioni, conquistando un’Europa League.

In questo modo dunque sfumerebbe già sul nasce ogni possibile interesse per il calciatore da parte della Juventus, che ad ogni modo come abbiamo visto sta seguendo tanti centrocampisti per rinforzare quel reparto. Sulla lista di Paratici ad esempio c’è il francese Aouar, oltre agli italiani Tonali e Mandragora. Con quest’ultimo che potrebbe essere ripreso dall’Udinese per poi essere girato alla Roma in cambio di Cristante.

