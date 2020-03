Calciomercato Juventus, in arrivo tre importanti rinnovi

Calciomercato Juventus: in casa bianconera si starebbe lavorando a tra importanti rinnovi di contratto. Ecco di chi si tratta.

In questo periodo dove non si scende in campo a causa dell’emergenze per il Coronavirus, il calciomercato torna argomento di discussione e attualità. In casa Juventus si prova a pensare al futuro e quindi anche all’importante nodo dei rinnovi. Tante le questioni e le situazioni in ballo nella squadra piemontese.

Calciomercato Juventus, ecco chi rinnoverà il suo contratto

Come riportato e rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere di Torino’, Blaise Matuidi, Gigi Buffon e Giorgio Chiellini dovrebbero prolungare la propria esperienza in bianconero di un’altra stagione. Si tratterebbe di una conferma di tre vere e proprie colonne dello spogliatoio. Il difensore, appena rientrato dall’infortunio, sarà con tutta probabilità ancora un pilastro della retroguardia della Vecchia Signora. L’estremo difensore invece potrebbe dare, ancora per un anno, il suo contributo di esperienza e personalità. Discorso a parte per il centrocampista transalpino, che sta dimostrando di essere insostituibile. Insomma, tre rinnovi di fondamentale importanza.

