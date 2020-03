Tonali alla Juventus, Calciomercato: ecco la strategia

Sandro Tonali è un nome da tempo sul taccuino della Juventus. Ma qual è la strategia dellla società bianconera per concludere la trattativa?

Sandro Tonali. Questo è il nome che da più tempo è sul taccuino della Juventus. I bianconeri, come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, sembrerebbero essere in vantaggio sulla concorrenza. Le altre pretendenti però potrebbero rilanciare e scatenare una vera e propria asta. Ed ecco che l’obiettivo dei piemontesi potrebbe essere quello di anticipare i tempi, come fatto con Dejan Kulesevski.

Calciomercato Juventus, ecco la strategia per arrivare a Tonali

Inter, Manchester City e Psg: queste le altre squadre interessate. Ma quali sono le richieste economiche del Brescia? Il patron dei lombardi Cellino avrebbe fissato inizialmente in 50 milioni di euro il prezzo del centrocampista. Molto però potrebbe dipendere dal destino della squadra allenata da Diego Lopez, che rischia la retrocessione. Il salto di qualità del classe 2000 sembra però essere dietro l’angolo.

La Juventus avrebbe comunque identificato in Tonali uno dei pilastri per il futuro. A colpire è soprattutto la sua duttilità, visto che può essere utilizzato sia davanti alla difesa che come mezzala. In stagione, Tonali è stato utilizzato infatti in entrambe le posizioni. Ma qual è la strategia? I contatti con il Brescia sarebbero comunque costanti, con l’obiettivo di ridurre il conguaglio con l’inserimento di qualche contropartita. Uno dei nomi caldi sarebbe quello di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 che nel marzo 2019 ha esordito in A e che ora è in prestito al Perugia in serie B. Occhi puntati anche su Idrissa Toure, centrocampista della Under 23 bianconera, e Stephy Mavididi, attaccante inglese classe ’98 che sta facendo molto bene in prestito al Digione in Ligue 1.

