Secondo indiscrezioni dalla rivista tedesca Kicker, la Juventus sarebbe forte sul giovane talento del Bayer Leverkusen, Kai Havertz.

La società bianconera sarebbe sondando piste di calciomercato estere e uno dei nomi caldi, almeno secondo le indiscrezioni rilasciate dalla rivista tedesca Kicker, la Juventus sarebbe forte sul talentino del Bayer Leverkusen, Kai Havertz. Un profilo che piace anche al Bayern Monaco che, per il momento, pare in polpe per l’acquisto per la prossima finestra di mercato del giovane tedesco. La richiesta del Leverkusen ammonta a cifre importanti, infatti i tedeschi non lo lascerebbero partire a meno di 50-60 milioni di euro.

Juventus Calciomercato: “Dalla Germania Juve e Bayern su Havertz”

Il talento tedesco farebbe gola a tanti club europei, infatti l’interesse del giocatore arriva da realtà di altissimo profilo come il Manchester United e Chelsea, ma in polpe sembra ancora esserci i padroni di casa, il Bayern Monaco infatti prima ancora della Juve sembra la predestinata ad accaparrarsi il giovane talento classe ’99. Havertz si dalle giovanili si è sempre dimostrato ottimo per intraprendere il ruolo da centrocampista centrale, ma con una propensione decisamente offensiva, gioca spesso da esterno destro e all’occorrenza può fare anche la seconda punta o il trequartista. Mancino di piede sa controllare molto bene la palla anche col piede destro. Tecnica e capacità di dribbling ma sopratutto visione di gioco, queste sono le caratteristiche principali del giovane tedesco. Il suo fisico gli permette inoltre di essere pronto a contrasti99 e nel difendere la palla oltre che a recuperare palloni. In una recente intervista ha dichiarato di ispirarsi al connazionale Mesut Ozil. Per portarlo a Torino Paratici & co dovranno lavorare molto bene, infatti per il momento, la favorita all’acquisto del futuro campione è proprio il Bayern Monaco. L’unica cosa certa, per il momento, è che i bianconeri faranno di tutto per vincere la sfida di mercato che vedrà Juventus e Bayern contrapporsi il giovane talento del presente ma anche in chiave futura. I bianconeri sempre più propensi alla rivoluzione in età, svecchiando una rosa ormai over 30. Una sfida che avrà inizio nella prossima sessione di mercato.

