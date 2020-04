Calciomercato Juventus, è asta per un mediano azzurro

C’è un nome nuovo per il calciomercato Juventus della prossima estate. Non ci sono dubbi sul fatto che i bianconeri cambieranno diverse pedine per il prossimo campionato. L’obiettivo è quello di ringiovanire la rosa ma nello stesso tempo renderla sempre più competitiva in Italia e in Europa.

Nel corso delle ultime settimane sono circolati davvero tantissimi nomi come possibili rinforzi per la mediana, un reparto che potrebbe perdere dei giocatori importanti come Khedira e Pjanic. Per quest’ultimo i bianconeri si attendono delle offerte consistenti, di fronte alle quali potrebbero lasciarlo partire.

Tra i nomi più caldi tra i possibili arrivi c’è quello di Sandro Tonali del Brescia, un regista giovane ma già nel giro della nazionale. Oltre al sogno Paul Pogba, rimane in piedi come ipotesi anche quella legata a Aouar del Lione. Senza dimenticarsi un altro nome importante come quello di Castrovilli della Fiorentina: chi vorrà prendere il viola dovrà senz’altro però spendere cifre molto alte.

Calciomercato Juve: nome nuovo per la mediana

E a proposito di aste milionarie, potrebbe essercene una anche per un altro centrocampista azzurro, ovvero Manuel Locatelli. Dopo essere stato ceduto dal Milan il giovane mediano è cresciuto tantissimo nel Sassuolo, grazie a De Zerbi. E ora tutti lo cercano: non solo la Juventus, ma anche Inter, Napoli e Roma sperano di riuscire a portarlo a casa. Il giocatore è pronto per il salto di qualità definitivo, ma il Sassuolo non è certo intenzionato a fare sconti.

