“Solo altri quindici giorni”. Isabelle, la moglie di Matuidi ha annunciato il prolungamento della quarantena per la famiglia

Come sappiamo il calciatore francese della Juventus Blaise Matuidi, insieme a Dybala e Rugani era stato riscontrato positivo al Covid-19 e, naturalmente, messo immediatamente in quarantena con tutta la famiglia. Ora la moglie Isabelle ha comunicato sui social, con una storia Instagram, che l’isolamento dovrebbe durare solo pi√Ļ 15 giorni. Isabelle si sta occupando del marito in maniera molto scrupolosa, infatti nella vita √® un medico osteopata e gestisce un centro sportivo per bambini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Gravina: ‚ÄúScudetto senza concludere la stagione? Non lo vuole nessuno‚ÄĚ.

Matuidi, la moglie Isabelle sui social: “Ancora 15 giorni di quarantena”

Blaise era stato riscontrato positivo al Covid-19 il 17 marzo ma fino a quando non risulter√† definitivamente negativo al doppio tampone, non verranno emessi comunicati ufficiali da parte della societ√† bianconera. L’affascinante moglie Isabella ha voluto rassicurare tutti i followers ma anche amici sulle proprie condizioni con una storia Instagram in cui informava tutti. Ancora 15 sono i giorni di isolamento che dovr√† fare. Isabelle e Blaise sono insieme da diversi anni e sono genitori di tre figli, una coppia molto unita che da questa esperienza ne uscir√† con un rapporto destinato a diventare ancora pi√Ļ saldo, infatti lei √® anche medico osteopata e si sta occupando della condizione di salute del marito in maniera molto scrupolosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>A Casa Con La Juve:‚ÄĚBarzagli, Matri e a sorpresa Andrea Pirlo!‚ÄĚ

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK