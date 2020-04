Coppe europee, Ceferin decide la deadline: ecco la data

Il presidente dell’Uefa Ceferin sembra aver stabilito la deadline entro la quale dovranno concludersi le Coppe europee. Qual è la data?

Idee, soluzioni e strategie. Il mondo del calcio in questi giorni ruota irrimediabilmente attorno a queste tre parole. Ci si interroga sul se e sul quando si potrà ripartire. Tutto è ovviamente legato all’attenuarsi dell’emergenza sanitaria, ma non si può non pensare a eventuali date e deadline. Tra i più attivi in questi giorni non può non esserci il presidente dell’Uefa Ceferin. E quest’ultimo sembra aver deciso entro quando si dovranno concludere le Coppe europee.

Uefa, Ceferin sceglie il termine ultimo entro cui concludere le Coppe

“Il 3 agosto tutto dovrà essere completato, sia in Champions League che in Europa League“, questi i paletti del numero uno del calcio europeo, che ha rilasciato un’intervista all’emittente tedesca ‘Zdf’. Quest’ultimo si è poi soffermato sul possibile cambiamento del format: “Non deve diventare un problema. Final eight o final four? Sono una possibilità. L’unica decisione sbagliata sarebbe quella di mettere a rischio la salute dei calciatori, dei tifosi e di tutti gli addetti ai lavori. Se però dovessero esserci le condizioni di sicurezza si potrebbe giocare tranquillamente“.

