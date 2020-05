La sexy fidanzata di CR7, Georgina mostra il lato b mentre stende i panni in una foto che sta già facendo impazzire i social

Visualizza questo post su Instagram Paños al aire 🍑💣💥 @aloyoga Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 1 Mag 2020 alle ore 4:20 PDT

La sexy fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina ha mostrato il lato b in una consuetudinaria azione del quotidiano ma, che nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram, sta già facendo impazzire i fan. Un lato b mentre stende i panni, Georgina più sexy che mai nello scatto che sta già diventando virale fra i tanti tifosi sui social. Georgina insieme al compagno Cristiano sta trascorrendo la quarantena in Portogallo in attesa di rientrare in Italia nell’eventualità della ripartita del campionato. Fra un allenamento e l’altro, Georgina fa anche il bucato.

Georgina fa impazzire i social: stende i panni mostrando il lato b

Georgina ha lanciato già una vera e propria moda, infatti, è stata ripresa anche dalla fidanzata di De Ligt che, anche lei su Instagram, ha replicato la stessa posa mentre fa il bucato in lingerie. Una foto che sta già diventato molto popolare su Instagram con diversi likes dei tanti fan.

