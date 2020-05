Juventus, problemi per Cristiano Ronaldo: volo bloccato

Problemi per Cristiano Ronaldo nel suo ritorno in Italia. Ma che cosa sta succedendo al giocatore lusitano della Juventus?

Cristiano Ronaldo non riesce a tornare in Italia. Secondo quanto riportato e affermato da ‘TVI’, infatti, l’aereo personale del calciatore lusitano sarebbe bloccato a Madrid. Secondo il media portoghese sarebbero già stati bocciati tre piani di volo e il fuoriclasse della Juventus sarebbe, quantomeno al momento, bloccato a Funchal, nell’isola di Madeira. Il tutto sarebbe derivato e legato alle limitazioni di volo imposte dalle autorità lusitane. Insomma, non resta che vedere che cosa accadrà e succederà nelle prossime ore. Si attendono importanti novità.

