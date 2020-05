Calciomercato Juventus: Higuain torna, ma per quanto?

Gonzalo Higuain sta per tornare in Italia e concludere la stagione con la Juventus. L’attaccante argentino rientrerà con la speranza che la serie A possa riprendere e disputare le 12 giornate rimanenti.

Nei giorni scorsi praticamente tutti i giocatori stranieri hanno fatto ritorno a Torino, visto che a breve dovrebbe esserci la possibilità di allenamenti di gruppo. Dopo due mesi anche Higuain si imbarcherà sull’aereo che lo riporterà in Italia dopo questo lungo periodo trascorso nella sua Buenos Aires, al fianco della madre. Lunedì potrebbe essere il giorno della partenza.

E’ chiaro che anche per il “Pipita” scatterà la quarantena obbligatoria di 14 giorni da trascorrere a casa, prima di potersi recare al centro sportivo bianconero.

Calciomercato Juventus: il futuro di Higuain

In queste settimane si sono accavallati davvero tanti rumors riguardo il futuro del giocatore, che ha il contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2021. Si è parlato tanto soprattutto di un suo ritorno in patria, per giocar con il River Plate.

Come sottolinea anche il Corriere dello Sport, ancora una volta però il padre Jorge ha voluto fare chiarezza sul futuro del figlio, ribadendo a Tnt Sports come «non è il momento per Gonzalo di tornare al River Plate, ha ancora un anno di contratto con la Juventus e lo vuole rispettare. Non mi piace nemmeno parlarne adesso perché si tratta per il momento di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento al River».

In estate sarà difficile trovare per lui eventuali acquirenti, visto anche l’alto ingaggio. Più facile dunque attendersi che Higuain resti ancora un altro anno in bianconero, prima magari di poter scegliere il suo futuro nella prossima estate, da free agent.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK