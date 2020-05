Altri 6 casi di positività al Covid-19 in casa Fiorentina: tre giocatori asintomatici e altri tre membri dello staff medico

La Fiorentina non è ancora fuori dal coronavirus e così anche il calcio italiano e la Serie A. Dopo le positività di Pezzella, Cutrone e Vlahovic, che sono -fortunatamente- guariti da tempo, ieri nella giornata dei test medici è, purtroppo, stata riscontrata la positività di altri 6 persone sempre dall'ambiente della Fiorentina: stiamo parlando di tre giocatori e tre membri dello staff medico. La Società in ottemperanza alle norme governative vigenti ha effettuato l'isolamento delle persone, e intanto domani dovrebbero effettuare altri test sugli altri giocatori. Intanto si è concluso l'incontro Figc-Cts.

Coronavirus, Fiorentina: altri 6 casi positivi al tampone

Come dicevamo, si è concluso l’incontro fra Figc-Cts con un non verdetto. Intanto sono già arrivate le parole del ministro Spadafora con un video messaggio sui social, ecco cosa ha detto: “”Si è da poco concluso l’incontro tra la Federcalcio e il Comitato tecnico scientifico, hanno analizzato il protocollo proposto dalla Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra cosa che auspicabilmente dovrebbe avvenire dal 18 maggio. Mi auguro che si siano risolte le questioni problematiche che erano state evidenziate e che quindi il 18 maggio possano riprendere, anche compatibilmente all’evoluzione dei prossimo dieci giorni dell’emergenza sanitaria che speriamo ci dia tutti dati positivi e soddisfacenti”.

