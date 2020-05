La Juventus starebbe valutando l’ipotesi di scambiare Demiral per arrivare ad un altro obiettivo che piace molto, il giovane centrocampista Houssem Aouar

La Juventus sempre molto attiva sul mercato starebbe sondando le varie opportunità di mercato improntando lo scouting su profili di qualità ma che possano garantire quel ringiovanimento di rosa, attualmente, necessario nella squadra bianconera. In attesa di sapere come andrà a finire la telenovela Pogba, i bianconeri si concentrano su altri profili per la mediana, il settore che, attualmente, sta riscontrando più difficoltà. Gli inneschi di forze fresche e di profili che possano, appunto, garantire qualità nel presente e per il futuro sono molti, ma i bianconeri sarebbero convinti sul giovane centrocampista Houssem Aouar dell’dell’Olympique Lione e dell’under-21 della Francia. Per portarlo in bianconero la Juventus sarebbe disposta a “sacrificare” un altro giocatore che sta diventando una vera promessa della difesa, stiamo parlando di Merih Demiral. Ecco gli scenari di una possibile trattativa fra Juventus e Lione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Lite Chiellini-Balotelli, la perla di Diamanti brilla sui social

Calciomercato Juventus, Demiral possibile pedina di scambio

Per portare il classe ’98 francese a Torino la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto del mercato il cartellino del difensore turco Merih Demiral. Aouar è seguito da tempo da Paratici e il profilo piace anche ai piani alti dirigenziali e sarebbe diventato un chiaro obiettivo di mercato. Il presidente del Lione non sembra però disposto a far lasciare il calciatore sicuramente a prezzo di sconto, dunque la Juventus starebbe pensando al sacrifico di Demiral, nonostante le grandi prestazioni del calciatore, che prima dell’infortunio stava scavalcando le gerarchie addirittura di De Ligt. Uno scambio di cartellini fra i due giocatori che darebbero un centrocampista di estremo talento ai bianconeri che è già reputato un punto fermo della nazionale under-21.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Pogba: cambia lo scenario

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK