Serie A, Cellino cambia idea: “Bisogna ripartire”

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha totalmente cambiato idea sulla possibile ripartenza del campionato. Ecco le sue parole.

Ripartire o non ripartire. Questo è il dilemma del mondo del calcio e del campionato di Serie A. Nonostante qualche piccolo passo, come per esempio la ripartenza degli allenamenti individuali, di chiarezza sembra essercene davvero ben poca. In molti infatti non sarebbero convinti su una ripresa del campionato. Fino a poco tempo fa tra i sostenitori più accaniti dello stop definitivo c’era Massimo Cellino. Ora però il patron del Brescia ha cambiato radicalmente posizione e opinione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Cellino a Tuttosport: «Ecco a chi darei Tonali»

Serie A, Cellino cambia idea: le sue parole

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de ‘La Repubblica’: “Ho cambiato idea. Ho deciso di adeguarmi alla maggioranza. Bisogna tentare di riprendere il campionato altrimenti qui falliscono tutti. Certo, in Lombardia è ancora complicato fare i test medici, ma se si dovesse giocare io resterei al Rigamonti. Sono contrario all’ipotesi del campo neutro”. Insomma, chissà che queste dichiarazioni non possano portare a un’inversione di rotta definitiva. Non resta che attendere quello che accadrà nei prossimi giorni, quando la situazione epidemica diventerà forse un po’ più chiara.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK