Juventus, clamoroso retroscena: Sarri scontento?

Un retroscena clamoroso che riguarda Maurizio Sarri e il calciomercato della Juventus. Ma che cosa è accaduto in casa bianconera?

Un retroscena che riguarda Maurizio Sarri. Questo è quello che ha raccontato Alessandro Birindelli ai microfoni di ‘Radio Sportiva’. L’ex difensore bianconero si è però soffermato anche sulle parole di Giorgio Chiellini: “Gli voglio bene e lo stimo come persona ancor prima che calciatore, ma prima di fare certe dichiarazioni doveva pensarci di più. In questo momento non c’è bisogno di fomentare veleno”.

Juventus, senti Birindelli: “Sarri scontento”

Ma le parole più inattese sono quelle che riguardano il tecnico bianconero. Ecco che cosa ha detto:“Sarri ha avuto poca voce in capitolo nel mercato estivo, ma adesso c’è da tenere i conti in ordine e la scelta andrà in questa direzione. Con il mercato chi avrà più carte da giocarsi avrà molte possibilità. Sarri vuole un centrocampo più offensivo“. Sarà vero? Difficile saperlo, ma certe scelte potrebbero far pensare che un fondo di verità ci sia.

