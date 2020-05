Paredes alla Juventus, Calciomercato: l’argentino sembra più vicino

Leandro Paredes è da tempo nel mirino della Juventus. Ma quali sono le possibilità che l’argentino sbarchi in quel di Torino?

Era gennaio quando il nome di Leandro Paredes è stato accostato alla Juventus. Ora, a distanza di mesi e con una situazione dal punto di vista economico completamente differente, il nome dell’argentino potrebbe tornare d’attualità. D’altronde i bianconeri sono sempre alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Ma qual è la situazione?

Calciomercato Juventus, Paredes è più vicino?

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Foot Mercato’, il club transalpino avrebbe autorizzato il centrocampista a trattare con la Juventus e per convincerlo a partire sono pronti ad affidarsi a Fali Ramadani, che sta curando le trattative per Miralem Pjanic. Insomma, l’ex Roma potrebbe davvero avvicinarsi. Non resta che attendere che cosa accadrà nelle prossime settimane.

