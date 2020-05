Bernardeschi, ufficiale la firma: “Benvenuto in famiglia”

Una novità in casa Juventus riguarda il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi. Che ha firmato per… la Roc Nation Sports. Nessun cambio di casacca in vista, però, almeno per il momento, per il calciatore.

La Roc Nation Sports è una agenzia di management che è stata fondata dal rappert americano Jay-Z, della quale adesso farà parte anche Bernardeschi. “Nato in Toscana, fatto in Italia. R-O-C. Benvenuto in famiglia” è il messaggio che la stessa agenzia ha pubblicato sui social.

L’agenzia gestisce l’immagine di molte personalità in giro per il mondo. Tra i calciatori ad esempio ci sono già De Bruyne, Witsel e l’interista Lukaku. Adesso Bernardeschi entrerà a far parte di questa “famiglia”. In attesa di capire il suo futuro. Sarà ancora alla Juventus oppure no?

Questo è difficile dirlo. Per adesso il calciatore si concentrerà sulla ripresa delle ostilità con l’obiettivo di contribuire al nono scudetto consecutivo della Juventus. Sarri sicuramente gli concederà delle occasioni per mettersi in mostra, viste le tante partite ravvicinate che dovranno essere affrontate.

